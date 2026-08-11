Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) ile Önder Alışveriş Merkezleri arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde çekilen edebiyat öğretmeni Tuncay Çağatay’ın belgeseli, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 18.30’da Kıbrıs Türk Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gösterilecek.

KÖDER’den yapılan açıklamaya göre, Tuncay Çağatay’ın belgeseli, KÖDER ile Önder Alışveriş Merkezleri’nin iş birliğinde çekilen ikinci belgesel oldu. Bu iş birliği ile piyanist, besteci ve piyano öğretmeni Jale Derviş Belgeseli de tamamlanarak gösterilmişti.

-Tuncay Çağatay kimdir?

Limasol’da doğan Tuncay Çağatay, Ankara Türk Dili ve Edebiyatı eğitimini tamamlamasının ardından ülkesine dönerek 25 yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. Kıbrıs’ın çalkantılı ve çatışmalarla dolu tarihinde mücahidelik ve gönüllü hemşirelik de yapan Çağatay, eski başbakanlardan Mustafa Çağatay ile evlendi.