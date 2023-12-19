Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun düzenlediği en üst düzey lig maçlarınbda 10 kez gol kralı olan efsane kapan Erbay Gönelli’nin, hayatındaki başarı hikayesini anlatan kitap yayınlandı.

Gazeteci-Yazar Eralp Adanır’ın kaleme aldığı “Kaptan Erbay” kitabının Gönyeli Şato Romance’ta düzenlenen tanıtım ve imza günü resepsiyonuna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere, siyasiler, spor yazarları ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk futboluna emek vermenin önemine değindi ve futbol anılarından bahsetti.

EFSANE KAPTAN ERBAY GÖNELLİ’NİN BAŞARI HİKAYESİ

GÖNELLİ’DEN, ESERİN İSİM BABASI ERTAN BİRİNCİ’YE TEŞEKKÜR

Erbay Gönelli de konuşmasında, kitaba isim babalığı yaptığı için Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’ye teşekkür etti.

EFSANE KAPTAN ERBAY GÖNELLİ’NİN BAŞARI HİKAYESİ

ADANIR: “ERTAN BİRİNCİ’NİN TELEFONUYLA KİTABI YAZMAYA KARAR VERDİM”

Kitabın yazarı Eralp Adanır tanıtım resepsiyonunda yaptığı konuşmada, Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci’den gelen bir telefon ve fikirle bu eseri ortaya koymaya karar verdiğini söyledi.

EFSANE KAPTAN ERBAY GÖNELLİ’NİN BAŞARI HİKAYESİ

BİRİNCİ: “MİLLİ MÜCADELEDE FUTBOL KULÜPLERİNİN KATKISI BÜYÜK”

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci de tanıtım resepsiyonunda yaptığı konuşmada, ülkemiz tarihinde kazanılan milli mücadelede, sporcuların ve futbol kulüplerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ertan Birinci, “Kaptan Erbay” kitabının oluşumundaki süreçten de bahsetti.

Erbay Gönelli’nin, herkesin örnek alması gereken bir isim olduğunu da söyleyen Birinci,Kaptan Erbay’ın iş disiplininin gençlere örnek olması gerektiğini söyledi.

Tanıtım resepsiyonu konuşmaların ardından, kitap imzalanması ve takdimi ile sona erdi.