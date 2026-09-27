Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Genel Sekreter Antonio Guterres’in, iki tarafın üzerinde uzlaştığı Güven Yaratıcı Önlemler’in “iş birliği yapabilme kapasitesini gösterebilmek adına” liderler tarafından ivedilikle uygulanması gerektiğini vurguladığını kaydetti.

Holguin, “Böyle bir iş birliği, sağlanabilirse, tarafların sürdürülebilir bir çözüme yönelik süreci başlatma iradesinin göstergesi olacaktır.” dedi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında yapılan görüşmelere ilişkin açıklama yaptı.

Holguin, BM Genel Kurulu’nun üst düzey toplantıları sırasında iki liderle ayrı ayrı görüştüğünü ve Guterres’in liderlerle yaptığı ayrı görüşmelere eşlik ettiğini kaydetti.

Siyasi ve Barış İnşa İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo ile de iki tarafın müzakerecileriyle Güven Yaratıcı Önlemler’i ele aldıklarını belirten Holguin, bu önlemlerin güvenin oluşmasına ve yeni girişimlerin önünün açılmasına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

- “Genel Sekreter iki liderler de görüştü, zorlukların aşılması yönünde görüş alışverişinde bulundu”

Genel Sekreter’in Kıbrıs ziyaretinde, üç ay sonra tamamlanacak görev süresinin son gününe kadar çözüm arayışında taraflara destek verme taahhüdünü yinelediğini aktaran Holguin, New York’ta Genel Sekreter’in iki liderle ayrı ayrı görüştüğünü ve zorlukların aşılması ile ilerleme sağlanması konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti.

Holguin, başlangıçta üçlü bir görüşme planlanmadığını, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in bu hafta böyle bir görüşme önerdiğini, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ise bu aşamada öneriyi değerlendirmediğini bildirdi.

Guterres’in liderlere üzerinde anlaşılan Güven Yaratıcı Önlemler’i gecikmeden uygulama çağrısını yinelediğini kaydeden Holguin, böyle bir iş birliğinin, tarafların sürdürülebilir bir çözüme yönelik süreci başlatma iradesini göstereceğini belirtti.

- “BM yakınlaşmalarına ilişkin çalışmasını tamamladı…Ekim ayında Kıbrıs’a geleceğim”

Holguin, şöyle devam etti:

“Birleşmiş Milletler, yakınlaşmalara ilişkin çalışmasını tamamladı. Bu çalışma, müzakerelere başlanacağında tarafların kullanımına sunulacak. BM ayrıca iki tarafı metodolojiye ilişkin önerilerini sunmaya davet edecek. Ben, kolaylaştırıcılık çalışmalarımı aralık sonuna kadar sürdüreceğim. Ekim ayında Kıbrıs’a yapacağım bir sonraki ziyarette, yeni bir sürecin başlaması için elverişli ortamın oluşturulması yönünde iki tarafı teşvik etmeye devam edeceğim.”