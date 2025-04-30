Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, dört Sayıştay denetim raporunu ele alarak üçünü Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi, bugün saat 10.30’da Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “Karpaz Alkollü İçki ve Şarap Fabrikası ile İlgili Sayıştay Denetim Raporu”, “Sağlık ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesinin Lefke, Güzelyurt, Magosa, Akdoğan, Yeni İskele ve Mehmetçik Bölgelerini Kapsayan Sayıştay Denetim Raporu”, “İçişleri ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Nüfus Kayıt Dairesine Ait 286051- 286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talebnameleri ve Tesellüm Varakaları (Maliye Form 22) Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “Hız Tespit Kameraları Projesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı.

Sayıştay Komitesi, ilk olarak “Karpaz Alkollü İçki ve Şarap Fabrikası İle İlgili Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve ilgili Raporu oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Sayıştay Komitesi, daha sonra “Sağlık ve Çevre Bakanlığı'na Bağlı Sosyal Hizmetler Dairesinin Lefke, Güzelyurt, Magosa, Akdoğan, Yeni İskele ve Mehmetçik Bölgelerini Kapsayan Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve ilgili raporu oy birliğiyle onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Sayıştay Komitesi, daha sonra “İçişleri ve Köyişleri Bakanlığı'na Bağlı Nüfus Kayıt Dairesine Ait 286051- 286100 ve 286151-186200 Numaralı Ayniyat Talebnameleri ve Tesellüm Varakaları (Maliye Form 22) Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve ilgili raporu oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine gönderdi.

Sayıştay Komitesi, son olarak “Hız Tespit Kameraları Projesine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu rapor ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı ve KKTC Polis Genel Müdürlüğü'nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini ifade etti.

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Komite toplantısına Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu katıldı.