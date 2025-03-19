Meydan işletme, meydan haberleşme ve meydan itfaiye eğitimlerini tamamlayan Sivil Havacılık Dairesi personeline diplomaları Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda bugün düzenlenen törenle verildi.

10 Şubat- 10 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen temel eğitim programına dokuz meydan haberleşme, sekiz meydan işletme ve yirmi dokuz meydan itfaiye memuru katıldı. Eğitim, alanında uzman on eğitmenin katkılarıyla yürütüldü.

-Arıklı: "Sivil Havacılık Dairesi gibi teknik bir birimde insan kaynağının geliştirilmesi, geleceğimizi garanti altına almak demektir”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, törende yaptığı konuşmada, insan kaynağına yapılan yatırımın önemine vurgu yaparak, "Sivil Havacılık Dairesi gibi teknik bir birimde insan kaynağının geliştirilmesi, geleceğimizi garanti altına almak demektir. Kendi imkânlarıyla bu eğitim programını düzenleyen teşkilatı ve yöneticilerini tebrik ediyorum" dedi.

Arıklı, Ercan Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne değil, bölge ulaşımına da hizmet veren stratejik bir yapı olduğunu belirterek, kule personelinin eğitimine büyük önem verdiklerini kaydetti. “İçinde çalışacağınız binanın eksikliklerini biliyoruz. Bu eksiklikleri gidermek için de en kısa süre içerisinde gereken tedbirleri alacağız” diyen Arıklı, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gerçekleştirecekleri ziyaret kapsamında bu konuda temaslarda bulunacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele diplomaları takdim edildi.