Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, sanayi işletmelerinin sicil başvuruları, veri güncellemeleri, belge temini ve raporlamalarının dijital ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu’na, daha gerçekçi sanayi politikalarının belirlenmesine olanak sağlayacak yasal düzenleme ve bununla bağlantılı olarak imzalanan sözleşme hakkında açıklama yaptı.

Amcaoğlu, “Bu yazılım sayesinde, sanayi işletmelerinin sicil başvuruları, veri güncellemeleri, belge temini ve raporlamaları tamamen dijital ortamda, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilecektir. Aynı zamanda sistem, karar vericiler için stratejik planlamaya katkı sağlayacak nitelikli verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini mümkün kılacaktır.” dedi.

Bakan Amcaoğlu, yeni uygulamayla sanayi sektöründeki firma ve istihdam sayısı, kapasite kullanım oranı, ciro bilgileri; gıda, inşaat, kimya, metal işleme, mobilya ve buna benzer alanlara ilişkin detaylı istatistik ve raporların erişilebilir olacağını kaydetti.

Bakan Amcaoğlu, “Bu kapsamda oluşturulacak güncel ve güvenilir veri altyapısı, sanayi politikalarının ve sektörel hedeflerin daha gerçekçi, etkili ve uygulanabilir bir şekilde belirlenmesine olanak sağlayacaktır.” dedi.

-Daireye gelmeye gerek kalmayacak

Sanayicilerin Daireye gelmesine gerek kalmayacağını belirten Bakan Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Bu proje tamamen elektronik ortamda, sanayicilerin daireye gelmesine gerek kalmadan Sanayi Dairesi'nin resmi web sayfası üzerinden çevrim içi (online) olarak yürütülmek üzere tasarlanmıştır. Bu kapsamda, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'nin kurulması ve işletilmesine yönelik olarak, Sanayi Dairesi Müdürlüğü ile Near East Technology Ltd. arasında 12 Ağustos 2025 tarihinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Yazılım Proje Sözleşmesi imzalanmıştı” dedi.

Amcaoğlu, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi Yazılım Proje Sözleşmesi’nin Bakanlık Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi’nin huzurunda Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ile Near East Technology Ltd. Direktörü Renan Avni tarafından imzalandığını belirtti.