Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Amcaoğlu, Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) iş birliğinde hayata geçirilen ve bu yıl 28'incisi düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yaptı.

Küresel ekonomi için fırsat ve tehditlerin tüm boyutlarıyla ele alındığı ve dün başlayıp iki gün süren zirveye katılan Amcaoğlu’na Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentci eşlik etti.