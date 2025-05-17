Ekranların ilgiyle izlenen yapımlarından Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen oyuncusu Doğukan Güngör, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin lider inşaat firması Döveç Group’u ziyaret etti. Gerçekleştirdiği bu anlamlı ziyarette, firmanın vizyoner projelerini yerinde inceleme fırsatı bulan Güngör, şirketin sektöre yön veren çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Döveç Group, Property Awards da 16. sı düzenlenen 2025 yılında 22 prestijli ödül kazanmış ve 3. Kez “Yılın En İyi İnşaat Şirketi” unvanına layık görülerek sektördeki liderliğini tescillemiştir.Kaliteli yapı üretimi, sürdürülebilirlik ilkesi ve modern şehircilik anlayışıyla hareket eden firma, Kuzey Kıbrıs’ın yapılaşma vizyonunu ileriye taşımayı hedeflemektedir.

Doğukan Güngör, ziyaret sırasında şirket yöneticileri ile bir araya gelerek devam eden projeleri yerinde inceledi ve Döveç Group’un yalnızca estetik ve teknik açıdan değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal duyarlılığı gözeten yaklaşımını takdirle karşıladığını ifade etti.

“Döveç Group’un hayata geçirdiği projeler, sadece konut değil bir yaşam biçimi sunuyor. Bu bütünsel ve vizyoner yaklaşımın hem bölge halkı hem de yatırımcılar açısından büyük bir değer taşıdığına inanıyorum,”

diyen Güngör, kendisine gösterilen misafirperverlikten ötürü Döveç ailesine içten teşekkürlerini sundu.

Kuzey Kıbrıs’ta inşaat ve gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendiren Döveç Group, attığı yenilikçi adımlarla sadece yerel pazarda değil, uluslararası arenada da güçlü bir marka olarak öne çıkmaya devam ediyor.