KTÖS, KTOEÖS, KTAMS ve KAMUSEN tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, Ektam emekçilerinin güvenceli çalışma, insanca ücret ve sendikal hakları için başlattığı grevin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, grevin bir tercih değil, dayatılan güvencesizliğe karşı bir zorunluluk olduğu ifade edilerek, kötü hava koşulları ve şirket sahiplerinin tehditlerine rağmen sürdürülen direnişin selamlandığı kaydedildi.

Anayasal hak olan sendikalaşmaya baskı uygulayan ve emekçileri tehdit eden anlayışın kabul edilmediği vurgulanan açıklamada, iş güvencesi, toplu sözleşme ve insan onuruna yakışır çalışma koşulları sağlanana kadar dayanışmanın süreceği bildirildi.

Grev çadırı ile yalnızca 39 emekçi ve sendikalarının değil, aileleri, çocukları ve köylülerin de bütünleştiği belirtilen açıklamada, mücadelenin yalnızca Ektam çalışanlarının değil emeğin ve adaletin mücadelesi olduğu ifade edildi.

Çocukların Şubat tatilini dinlenerek değil, anne ve babaları ile çadırda nöbet tutarak geçirmek zorunda bırakıldığı belirtilen açıklamada, bu duruma karşı çıkmanın bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Açıklamada, konuya çözüm üretilmemesi, Toplu İş Sözleşmesi hakkının tanınmaması ve işverenin uzlaşmaz tutumunun devam etmesi halinde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN)’in uyarı grevi hakkını kullanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, sorun çözülmediği takdirde KTÖS ve KTOEÖS’ün 16 Şubat Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında Pile Türk İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Güvercinlik RRD İlkokulu, Çayönü-İncirli İlkokulu, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi’nde grevde olacağı açıklandı.

KTAMS ve KAMUSEN’in ise 17 Şubat Salı günü 13.00-15.30 saatleri arasında bölgedeki devlet dairelerinde uyarı grevi gerçekleştireceği bildirildi.

Ortak açıklama, KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, KTAMS Başkanı Güven Bengihan ve KAMUSEN Başkanı Metin Atan imzasıyla yayımlandı.