Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), elektrik ile ilgili basın toplantısı düzenledi ve AKSA ile imzalanan “garantili alım” sözleşmeleri ve “halkın sırtına yüklediği fahiş maliyetleri ve kamusal yararı göz ardı eden içeriği” konusunda sunum yaptı.

Örgütler, halkın malı Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıb-Tek) zarara uğratıldığını, halkın AKSA’ya fahiş elektrik faturaları ödemek zorunda bırakıldığını iddia ederek, Kıb-Tek’in güçlendirilmesi, kuruma sahip çıkılması ve halkın malı kurumları korumak için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Sunumu, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden (CTP) bazı milletvekilleri, bazı parti ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de izledi.

Kıb-Tek’in, bilinçli şekilde yatırım yapılmadan küçültüldüğünü, AKSA’nın ise garantili alım sözleşmeleriyle büyütüldüğünü, amacın, “soygun” olduğunu savunan örgütler, çözümün; “AKSA’nın kamulaştırılması ve Kıb-Tek’in özerkleştirilmesi” olduğunu kaydetti, “AKSA gidecek” dedi.

-Aysal

KTMMOB Başkanı Seran Aysal, basın toplantısında ilk sözü aldı ve Makine Mühendisleri Odası ile El-Sen’in sunumu öncesi, halkın malı Kıb-Tek’teki "yönetsel zaafiyetlere" işaret etti.

Kıb-Tek’in bir devlet kurumu ve halkın malı olduğunu ifade eden Aysal, kurumun elden çıkarılmaya çalışıldığını, ancak buna karşı kuruma sahip çıkmak için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

-Bıçaklı

Bunun için mücadele veren sendikalara teşekkür eden Aysal’ın sözü verdiği Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı da, kurumların ülke ve halk için önemine vurgu yaptı, hükümeti, kurumlara sahip çıkmadığı gerekçesiyle eleştirdi.

Kurumun AKSA’ya devredilmek istendiğini savunan Bıçaklı, hükümetin Kıb-Tek’e yatırım yapmadığını, bilerek bunu yaptığını söyledi.

Elektrik, telefon, limanlar, tüm kurumların, halkın malının devredilmeye çalışıldığı eleştirisinde bulunan Bıçaklı, kurumlara sahip çıkılması, yatırım yapılması gerektiğini, bunun için mücadeleye devam edeceklerini, kuruma sahip çıkacaklarını vurguladı.

-Tuğcu

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu da, AKSA’nın ülkeye gelişi ve amaçlarını anlattı. Tuğcu, AKSA ile ilgili ülkeye ilk geldiği döneme ilşkin değerlendirmelerde bulundu.

Elektrikte “soygun” yapıldığını ve AKSA’nın cebine girdiğini iddia eden Tuğcu, “Kıb-Tek küçültüldü, AKSA büyütüldü” ifadesini kullandı.

Tuğcu, elektrik faturalarının yüzde 50 azalması için ise çözümün; AKSA’nın kamulaştırılması ve Kıb-Tek’in özerk bir yapıya kavuşması olduğunu söyledi.

Tuğcu, Türkiye’den kablo ile elektrik konusunda ise "siyasi çözüm olmadan adım atılamayacağını" kaydetti.

-Yarkıner sunum yaptı

Sunumu Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner yaptı. Yarkıner, kablo ile elektrik konusunda adım atılamayacağını, elektrikte kamu zararı olduğunu, soygun yaşandığını öne sürdü.

Kıb-Tek’te usulsüz uygulamalar olduğunu, çürüme yaşandığını, makinaların bakımlarının yapılmadığını, zarara uğratıldığını iddia eden Yarkıner, yasal yollarla elde ettiklerini belirttiği bu konularla ilgili evrakları, yazışmaları okudu, fotoğrafları gösterdi.

Yarkıner, basın toplantısının sebebinin, hükümetin, enerji ve diğer konulardaki uygulamalarının yanlışlıkları olduğunu belirtti, AKSA’nın ülkeden gitmeden ne koparırsa onu koparmak için yatırım yapmadan çalıştığı iddiasında bulundu.