Geçitköy Barajı Pompa İstasyonu'nda çalışan 42 yaşındaki Halit Çeliksu, bakım işi yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün Geçitköy Barajı Pompa İstasyonu içerisinde çalışan 42 yaşındaki Çeliksu, bakım işi yaptığı sırada muhtemelen elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çeliksu, ambulans ile kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çeliksu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.

-Arshad Khan’ın ölüm sebebi “Kalp krizi ve kalp yetmezliği”

Öte yandan Cihangir’de 12 Ocak'ta kaldığı lojmanda ölü bulunan 38 yaşındaki Arshad Khan’a yapılan otopside ölüm sebebi “kalp krizi ve kalp yetmezliği” olarak belirlendi.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.