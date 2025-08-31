Ozanköy'de otomatik sulama sistemi panosundaki, Girne'de de aletli iş makinesinin motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması nedeniyle yangın çıktı.

Ozanköy’de Limon Sokak’ta, bir evin otomatik sulama sistemi panosunda muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi nedeniyle yangın çıktı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 15.30 sıralarında çıkan yangında pano, içindeki zamanlayıcı, muhtelif elektrik aksamı ile kablosu yandı. Ev sakini Pınar Ceyhun (K-44), yangın esnasında panikleyerek yere düştü ve yaralandı. Ceyhun Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde sol omuz ve ayağında kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından gözetim altına alındı.

-Girne’de araç yangını

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde dün 19.00 sıralarında bir şantiye alanında park halinde bulunan paletli iş makinesinin motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın kabin ve motor kısmı yanarak zarar gördü.