KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Kıbrıs’ın fethinin 455’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 68’inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü olan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutladı.

Ömürlü yayımladığı mesajda, asırlardır bu topraklarda kök salmış Kıbrıs Türk halkının; karşı karşıya kaldığı tüm baskı, zulüm ve yok etme girişimlerine rağmen milli birlik ve beraberlik ruhundan hiçbir zaman taviz vermediğini, inancını, dirayetini ve vatan sevgisini her şart altında muhafaza ettiğini belirtti.

Türk Mukavemet Teşkilatı’nın ortaya koyduğu fedakârlık, cesaret ve vatan sevgisinin; bugün de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın görev anlayışında yaşamaya devam ettiğini, Kıbrıs Türk halkının huzurunun, güvenliğinin ve devletin bekasının en önemli güvencelerinden biri olmayı sürdürdüğünü söyleyen Ömürlü, “Ömrünü vatan hizmetine adamış personelin temsilcileri sıfatıyla, milli mücadele ruhunu yaşatmayı, tarihimize sahip çıkmayı ve bu kutsal emanetin gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasını tarihi bir sorumluluk olarak görmekteyiz” dedi.

Ömürlü, bu anlamlı günde; Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, kahraman gazilere, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın tüm mensuplarına, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşundan bugüne kadar görev yapmış ve büyük bir özveriyle görevini sürdüren tüm personeline şükranlarını sundu.

Ömürlü mesajına şöyle devam etti;

“Aynı zamanda, Kıbrıs Türk halkının haklı davasına her daim sarsılmaz destek veren Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne en derin teşekkürlerimizi ifade ediyor; ortak tarih, kader ve gönül birliğimizin ilelebet devam edeceğine olan inancımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensuplarının, emekli personelimizin ve ailelerinin, gazilerimizin, şehit yakınlarımızın ve aziz milletimizin 01 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutluyor; birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, devletimizin ilelebet payidar kalmasını temenni ediyoruz”.