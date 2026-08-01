Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, AB’nin, Kıbrıs sorunu çözüm sürecinin bir parçası olduğu görüşünü dile getirerek, “AB, 5+1 uluslararası konferansın üyesi olmak yanında, bulunacak çözümün, AB müktesebatına uyumlu olmak mecburiyeti de vardır” dedi.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin Kıbrıs görüşme sürecinde ciddi bir önem taşıdığını ifade ederek, “Uluslararası hukuku yok sayan bir anlayışla Kıbrıs sorununa çözüm bulunamaz” dedi.

İzcan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ardından, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Sorunu Özel Temsilcisi Raffaele Fitto’nun adayı ziyaretinin, Kıbrıslı Türlerin AB ile olan ilişkilerini geliştirmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, “AB’nin müzakere masasında yer almasının mümkün olmadığı” açıklamasını eleştiren İzcan, Kıbrıslı Türklerin kaderinin belirleneceği masada BM ve AB’nin bulunacağını bilerek, toplumun menfaat ve çıkarlarının korunması temelinde hareket edilmesini istedi.