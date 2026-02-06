İstanbul’da düzenlenen 29. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na (EMITT) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de katılarak, turizm potansiyelini uluslararası platformda tanıttı.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği’nden (KITSAB) yapılan açıklamaya göre, turizm sektörünün dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olan EMITT, bu yıl da yaklaşık 30 bin turizm profesyonelini ağırladı. Dünyanın dört bir yanından destinasyonların ve seyahat markalarının yer aldığı fuarda, KKTC standı yoğun ilgi gördü.

KKTC standında yapılan görüşmelerde, turizmde sürdürülebilirlik, yeni destinasyonlar ve karşılıklı iş birliği olanakları ön plana çıktı, KKTC’nin dört mevsim turizm hedefi bir kez daha vurgulandı.

-Akançay: “EMITT, KKTC turizmi için stratejik bir platform”

KITSAB Başkanı Oğuz Akançay, EMITT Fuarı’nın sektör açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “EMITT, Kuzey Kıbrıs turizmini hem Türkiye pazarına hem de uluslararası alana tanıtmak adına son derece stratejik bir platform. Burada kurulan temaslar, sezon boyunca somut iş birliklerine dönüşüyor” dedi.

-Alpler: “Sürdürülebilir ve alternatif turizm öne çıkıyor”

KITSAB Genel Sekreteri Gökalp Alpler ise, KKTC’nin klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs’ta kültür, doğa, gastronomi ve spor turizmi gibi alternatif alanları ön plana çıkarıyoruz. EMITT’te bu çeşitliliği sektör profesyonellerine anlatma fırsatı bulduk” diye konuştu.

-Özboğaç: “Türkiye ile iş birliği her geçen yıl güçleniyor”

KITSAB Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Özboğaç da, fuarın sağladığı iş birliği imkanlarına dikkat çekerek, “Türkiye ile turizm alanındaki bağlarımız her yıl daha da güçleniyor. EMITT, acenteler arası doğrudan temas kurulmasına ve yeni projelerin hayata geçirilmesine zemin hazırlıyor” ifadelerini kullandı.