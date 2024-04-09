Meteoroloji Dairesi bu sabah saat 08.00 itibarıyla son 24 saatte en fazla yağışın metrekareye 50 kilogram ile Salamis ve Gazimağusa’ya düştüğünü kaydetti.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa ve Salamis'i metrekareye 32 kg ile Serdarlı izlerken; Geçitkale ve İskele’de 31, Boğaz’da 28, Alevkaya’da 23, Beylerbeyi ve Doğancı’da 21, Balıkesir’de 16, Bostancı ve Ziyamet’te metrekareye 15 kilogram yağış ölçüldü.

Yağış alan diğer bölgelerde ise 1 kg/m² ile 14 kg/m² arasında yağış kaydedildi.