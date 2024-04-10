KKTC’de son 24 saat içinde en çok yağış Alsancak’ta kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 9-10 Nisan 08.00-08.00 saatleri arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı metrekare/kilogram olarak şöyle:

“Alsancak 137 , Selvilitepe 126, Boğaz 94, Çamlıbel 88, Karaoğlanoğlu 79, Beylerbeyi 75, Kozanköy 73 Girne 58 Koruçam, Yakındoğu 36,Gönyeli 34 , Lefkoşa, Alayköy 29, Kırıkkale 27, Ercan 20. Yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile 20 arasında yağış kaydedildi.”