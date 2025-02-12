KKTC’de dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağmur metrekareye 42 kg ile Sipahi’de kaydedildi.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 saatlik sürede gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:

“Sipahi 42 kg/m², Yenierenköy 27 kg/m², Değirmenlik 20 kg/m², Ziyamet 18, kg/m² Taşkent 16 kg/m², Dipkarpaz, Mehmetcik 13 kg/m², Gönyeli, Devlet Üretme Çiftliği 12 kg/m², Yeşilırmak 11 kg/m², Ercan 10 kg/m²”

Diğer yörelere ise 0.1 ile 9 kg/m² arası yağış düştü.