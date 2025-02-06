Meteoroloji Dairesi verilerine göre, 5 Şubat sabahından bu sabaha kadar en fazla yağış metrekareye 34 kilogram ile Taşkent’e düştü. Onu 33 kg/m² ile Kozanköy, 26 kg/m² ile Gemikonağı ve 24 kg/m² ile Lefke takip etti.

Gaziveren ve Boğaz'da 21, Yeşilırmak ve Güzelyurt'ta 18, Bostancı'da 15, Zaferburnu, Karaoğlanoğlu, Selvilitepe ve Lapta'da 13, Zümrütköy ve Beylerbeyi'nde 12, Çamlıbel ve Girne'de 11, Kalkanlı ve Akdeniz'de 10, Lefkoşa, Taşpınar, Alevkaya ve Koruçam'da ise 9 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer bölgelerde ise yağış miktarının 0,4 ile 8 kilogram arasında olduğu belirtildi.