Meteoroloji Dairesi, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 saatleri arasında en fazla yağışın, metrekareye 22 kg ile Zafer Burnu’nda kaydedildiğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Geçitkale’de metrekareye 2 kg; Tatlısu’da metrekareye 14 kg; Çamlıbel, Kozanköy ve Zümrütköy’de metrekareye 10 kg; Kaleburnu, Alsancak, Kırıkkale ve Dipkarpaz’da metrekareye 9 kg; Kalkanlı, Mallıdağ ve Akdoğan’da metrekareye 8 kg; Lapta, Serdarlı, Esentepe ve Ziyamet’te metrekareye 7 kg; Sipahi’de metrekareye 6 kg; Vadili, Selvilitepe, Yenierenköy, Alevkayası, Ercan ve Mehmetçik’te metrekareye 5 kg; Beyarmudu, Gönendere, Bostancı, Değirmenlik ve Balıkesir’de metrekareye 4 kg yağış düştü.

Diğer yörelerde ise 0.2 ile 3 kg arası yağış kaydedildi.