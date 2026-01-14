Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batısındaki Marapi Yanardağı'nda patlama meydana gelirken, 1600 metre yüksekliğe kadar kül ve lav püskürdü.

Antara News'ün haberine göre, Agam ve Tanah Datar bölgeleri arasında yer alan Marapi Yanardağı, yerel saatle 09.36'da patladı.

Yetkili Ahmad Rifandi, patlama sonucu küllerin yaklaşık 1600 metre yüksekliğe kadar püskürdüğünü söyledi.

Rifandi, yanardağın tehlike düzeyinin 2. seviyede olduğunu ifade etti.

Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezi (PVMBG), 3 kilometrelik yarıçap içinde yer alan bölgelerde, vatandaşlar, turistler ve ziyaretçiler için tüm faaliyetlerin yasaklandığını duyurdu.

PVMBG ayrıca, özellikle nehir yatakları boyunca yaşayan topluluklar için soğuk lav akıntısı riskine karşı uyarıda bulundu.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor. Ülkenin Sumatra Adası'nda yer alan Marapi de dünyanın en aktif yanardağlarından biri olmakla ve ani patlamalarıyla biliniyor.