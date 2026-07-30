Enerji konuları uzmanı Charles Ellinas, “Eni” ve “TotalEnergies” şirketlerinin “Kronos” yatağının geliştirilmesiyle ilgili son kararının, 6’ıncı parselde geriye kalan doğal gazın Güney Kıbrıs’ın yurt içindeki ihtiyaçları için değerlendirilmesi açısından fırsat olduğunu söyledi.

Politis ve Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Ellinas Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Kronos yatağıyla ilgili nihai yatırım kararının tarihi bir gelişme olduğunu, çünkü 15 yılın ardından doğal gaz ihraç etme sürecine gittiklerini ifade etti.

Ellinas “Kronos” yatağının ENİ şirketi tarafından işletilemeye başlanmasının, 6’ıncı parseldeki doğal gazın, bir diğer ifadeyle “Zeus” ve “Kalipso” yataklarındaki doğal gazın ihraç edilmesine dair olasılıkları arttırdığını kaydetti.

Alithia’da yer alan habere göre ise, Ellinas açıklamasında, yaşanan gelişmenin önemine rağmen Güney Kıbrıs açısından ortaya çıkacak ekonomik kazançların sınırlı olmasının beklendiğini söyledi.

Yatağın üretiminin yıllık yaklaşık 5 milyar ayak küpe ulaşmasının beklendiğini ve bunun 4 milyar ayak küpünün Avrupa pazarına yönlendirileceğini ifade eden Ellinas, bu miktarın her yıl 300 milyar ayak küp doğal gaz ithal eden Avrupa’nın toplam ihtiyaçlarının küçük bir kısmına denk geldiğini belirtti.

Mısır varken, bu gelişmenin Güney Kıbrıs’ı enerji merkezi haline getirmediğini ifade eden Ellinas, Kronos yatağının geliştirilmesinin mümkün olabilmesi için Rum Yönetimi’nin önemli ekonomik tavizlerde bulunduğunu ve ek riskler üstlendiğini kaydetti.

Bunun ise devletin gelecekte elde edeceği gelirleri hissedilir ölçüde kısıtlandığını belirten Ellinas, üretim maksimum seviyeye ulaştığında bile projenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya (GSYİH) katkısının yüzde 0,5’i aşmasının zor olacağını ifade etti.

2031 veya 2032’ye kadar devletin elde edeceği gelirlerin düşük seviyede kalacağını da belirten Ellinas, gelirlerin büyük kısmının şirketlerin yatırımlarının amortize edilmesine yönlendirileceğini söyledi.

Açıklamasında yüksek elektrik maliyetlerine de değinen Ellinas, esaslı çözümlerin on yılından önce beklenmediğine işaret etti.

Ellinas, Güney Kıbrıs Yunanistan ve İsrail arasındaki elektrik bağlantısının, projenin finansmanının normal şekilde ilerlemesi şartıyla 2031 yılından önce faaliyete konmasının beklenmediğini sözlerine ekledi.