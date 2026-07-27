BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, bu sabah, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

“Alpha news” internet sitesinin haberine göre, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ziyareti için hazırlık yaptıklarını belirtti.

Holguin, “BM Genel Sekreterinin misyonunun, halkı ve liderleri; müzakereler yönünde ileriye bakma konusunda cesaretlendirmek ve bunu kolaylaştırmak olduğunu, Guterres’in tam da bu nedenle geldiğini” ifade etti.

Holguin gazetecilere yönelik açıklamasında BM Genel Sekreterinin bu akşam Kıbrıs’a geleceğini belirterek bu ziyaretin, nerdeyse on yıldır süren çabaların ardından gerçekleştirileceğini, Guterres’in bu amaç için geldiğini belirtti.

Bazı ilerlemeler kaydedilmesi temennisini de dile getiren Holguin, Brüksel ve Ankara’daki ziyaretlerine değinerek, “çok iyi görüşmeler” gerçekleştirdiğini ayrıca ilerlemeye gereksinimi olan tüm konuları görüştüğünü kaydetti.

“Sigmalive” internet sitesine göre, Holguin açıklamasında ayrıca “Genel Sekreteri bugün öğleden sonra ağırlayacak olmaktan” duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.