Enerji konuları uzmanı Harlambos Ellinas, doğal gaz tedariki konusunda çok yanlış icraatlar yapıldığını, tüzüklerin ve zihniyetin değişmesi gerektiğini söyledi.

Haravgi’ye yaptığı açıklamada Vasiliko terminalinin, konuda hiçbir deneyim sahibi olmayan Çin konsorsiyumuna yarışma olmadan, neredeyse doğrudan ihale edildiğine dikkat çeken Ellinas şu anda ne LNG terminalinin tamamlandığını, LNG şirketleriyle satın alım sözleşmesi yapılmadığını, deniz ve karasal boru hatlarının çevresel etki araştırmalarının bile yapılmadığını vurguladı.

Ellinas, Rum yönetiminin Mısır’daki sıvılaştırma tesislerine yöneldiğini hatırlatarak “Mısır ile ne yaparsak yapalım, terminal olmadan doğal gazın Kıbrıs’a ulaşmasının bir yolu yok” dedi. Ellinas, ne yapıp edip LNG terminalinin, doğal gaz fiyatları değişmeden, 2025’ten önce tamamlanmasının şart olduğuna vurgu yaptı.