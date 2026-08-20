Sırp müzik şirketi EXIT'in, Kıbrıslı Türklere nefes aldırmak istemeyen Rumların baskıları sonucu 18 Eylül'de Girne Kalesi'nde düzenlenmesi planlanan Nexus elektronik müzik festivalinden çekildiği bildirildi. Rum basınına göre karar, Güney Kıbrıs'taki siyasi çevrelerin ve ELAM'ın girişimlerinin ardından alındı. EXIT'ten henüz resmi açıklama gelmedi.

Cyprus Mail'de yer alan habere göre Sırp müzik şirketi EXIT, EXIT World Tour kapsamında 18 Eylül'de Girne Kalesi'nde gerçekleştirilmesi planlanan Nexus elektronik müzik festivalinden çekildi.

Festivalde İsveçli DJ ve yapımcı EricPrydz'in yanı sıra Mathame, Baset ve ANII'nin sahne alması planlanıyordu.

ELAM Avrupa Parlamentosu Milletvekili GeadisGeadi, organizatörlerin kendisine etkinlikten çekilme kararı aldıklarını bildirdiğini öne sürdü.

Geadi, festivalin Girne'de gerçekleştirilmesine karşı Sırbistan'ın Kıbrıs, Brüksel ve İsviçre'deki diplomatik temsilcilikleriyle temas kurduğunu, ardından Sırbistan hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü açıkladı.

Festival organizatörleri ve hukuk danışmanlarıyla da telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini belirten Geadi, organizatörlerin çekilme niyetlerini bu görüşmeler sırasında ilettiğini savundu.

Geadi, sonucu “Kıbrıs için önemli bir sonuç” olarak değerlendirdi.

Festivalin Girne Kalesi'nde düzenleneceğinin açıklanmasının ardından, Güney Kıbrıs'taki fanatiksiyasi çevrelerden art arda tepkiler gelmişti.

DİSİ Avrupa Parlamentosu Milletvekili LoukasFourlas, Sırbistan Cumhurbaşkanı AleksandarVucic'e müdahale çağrısında bulunurken, Rum Girne Belediye Başkanı Akis Violaris de Rum hükümetinin girişimde bulunmasını istemişti.

DİKO da festivalin KKTC'nin uluslararası alandaki görünürlüğüne katkı sağlayabileceğini savunarak etkinliğe karşı çıkmıştı.

Rum basını, Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın da diplomatik kanallar üzerinden konuyu gündeme getirdiğini aktardı.

EXIT'in çekilmesiyle Nexus'un Girne Kalesi'ndeki planlanan organizasyonunun gerçekleşmeyeceği bildirilirken, şirketten önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.