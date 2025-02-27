Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde olan tüm engelli bireyler Engelsiz Yaşam Evi’nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun da katılığı etkinlikte, İş İnsanı Mehmet Kumser engelli bireylere yemek verdi.

Bakan Gardiyanoğlu Engelli Gençleri bu anlamlı organizasyonda biraraya getirip mutlu eden Mehmet Kumser’e teşekkür etti. Mehmet Kumser de gençlere bir kez daha buluşma sözü vererek katkı koyan herkese teşekkür etti.

Engelli gençler yemeğin ardından şarkılar söyledi, müzikler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.