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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde  olan tüm engelli bireyler Engelsiz  Yaşam Evi’nde düzenlenen etkinlikte  bir araya  geldi.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Sadık Gardiyanoğlu’nun da katılığı  etkinlikte, İş İnsanı  Mehmet Kumser engelli bireylere yemek verdi.
 Bakan Gardiyanoğlu  Engelli Gençleri  bu  anlamlı  organizasyonda biraraya  getirip   mutlu eden Mehmet Kumser’e teşekkür etti. Mehmet Kumser de  gençlere bir kez daha buluşma sözü vererek katkı koyan  herkese teşekkür etti. 
Engelli  gençler yemeğin ardından  şarkılar söyledi,   müzikler eşliğinde   keyifli  vakit  geçirdi.