T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Ercan Havalimanı’nda kadın çalışanlar ile yolculara hediye ve çiçek dağıttı.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, kadınlara dağıtılan çiçek buketleri ve hediyelerin üzerine “Hayatın her alanında iz bırakan, üreten ve ilham veren tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun” yazıldı.

-Özçelik

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, kadınların özelde ailenin, genelde ise toplumun temelini oluşturduğunu söyleyerek, tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Özçelik, “Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız, iş hayatındaki başarıları kadar yetiştirdikleri nesillerle de geleceğimizin şekillenmesine herkesten daha çok katkıda bulunuyor. Kadınlarımıza ne kadar güzel fırsatlar sunabilirsek, toplum olarak o oranda güçleneceğimize inanıyorum” dedi.