T&T Havalimanı İşletmeciliği ile Kaner Duty Free, Kıbrıs Türk Kızılay’ı işbirliğiyle Ercan Havalimanı'nda kan bağış kampanyası düzenledi.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, “Bir damla kan, bir ömür umut” sloganıyla T&T Havalimanı İşletmeciliği, Kaner Duty Free, Sivil Havacılık, Polis, Türk Hava Yolları (THY), Pegasus Hava Yolları, AJet Hava Yolları, İstanbul Handling, Bousphore CIP Lounge, Seval Cafe, Ercan Havalimanı’ndaki gümrük, kurum ve kuruluşlardan çalışanlar, kan bağışında bulundu.

T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, toplum sağlığına katkı sağlamak ve hayat kurtarmaya vesile olmak amacıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına gösterilen ilgi ve duyarlılık için katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kampanyaya gösterilen katılımın "yardımlaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden" olduğunu belirten Özçelik, "Yapmış olduğunuz bu anlamlı bağışlarla pek çok insanın hayatına umut olduğunuzu bilmenizi isterim” dedi.

Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, gönüllü ve düzenli kan bağışı, sağlık sisteminin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahip olduğunu söyleyerek, katılanlara teşekkür etti.