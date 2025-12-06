Ercan Havalimanında düzenlenen operasyonda iki kişinin tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis açıklamasına göre, dün öğle saatlerinde KKTC’ye giriş yapan E.B (E-36) ve M.O (E-38), narkotik detektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrol edildi.

Şahısların üzerlerinde ve eşyalarında yapılan aramada, içinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan 4 sarma sigara bulunarak emare alındı.

Bahse konu kişiler tutuklandı, soruşturma sürüyor.

-Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu...5 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bir evde satışa hazır uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, dün öğleden sonra E.K (E-22) ve M.C.G’nin (E-21) kaldığı evde arama yaptı. Aramada, satışa hazır paketler halinde yaklaşık 44 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde, içinde tütünle karışık 4 sarma sigara, uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 95 bin 955 TL, 1140 euro ve 100 sterlin nakit para ele geçirildi.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında mesele ile bağlantısı olduğu belirlenen F.O’nun (E-31) evinde bir hassas terazi, U.Ö’nün (E-31) üzerinde ise yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu.

Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Girne’deki uyuşturucu soruşturmasında yeni tutuklamalar...

Girne’de 4 Aralık’ta W.C’nin (E-25) tasarrufunda 600 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve bir hassas terazi ele geçirilmesiyle olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, meseleyle bağlantısı olduğu belirlenen ve aranan T.C.D.C (E-22), R.T.G (E-23) ve T.F.C (E-27) dün Lefke’de tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada, zanlı R.T.G’nin (E-23) 27 Şubat’ta Girne’de Yavuz Sokak üzerindeki bir apartmanın altına poşet içerisinde yaklaşık 800 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bırakılması olayıyla bağlantısı olduğu belirlendi.

Soruşturma devam ediyor.