Ercan- İskele ana yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Serdarlı mevkiinde Ejder Petrol önlerinde meydana gelen ve iki aracın yüz yüze çarpıştığı kazadan dolayı yol da trafiğe kapatıldı. Polis trafik akışını Serdarlı içerisinden kontrollü veriyor.

Kaza ile ilgili polisin açıklaması şöyle:

“Saat 07.30 sıralarında, Ercan - İskele Anayolunun Serdarlı Ejder Petrol önlerinde, 54 DR 638 plakalı salon araç ile MC 690 plakalı salon aracın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.”