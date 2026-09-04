Ercan Havalimanı’nda tasarruflarında gümrüğe beyan edilmemiş çeşitli ilaç ve malzeme bulunan 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanı gelen yolcu terminalinin önünde gümrük memurları tarafından yapılan denetimde, Ş.A. (E-49), T.B. (E-47) ve D.B.’nin (E-44) tasarruflarında cinsel gücü artırıcı ilaçlar, mesir macunu, araç yedek parçaları, bilgisayar ve telefon parçaları, kan şekeri ölçüm çubuğu ile çeşitli kargo malzemeleri bulundu.

Gümrüğe beyan edilmediği belirlenen malzemeler emare olarak alınırken, üç kişi tutuklandı.

- Metehan’da 50 kilogram gümrüksüz et ürünü

Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda dün saat 11.30 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde aracında gümrüğe beyan edilmemiş 50 kilogram et ürünü bulunan M.N. (K-50) tutuklandı.

- Güzelyurt’ta uyuşturucu madde

Güzelyurt’ta saat 14.00 sıralarında dün polis ekiplerince yapılan denetimde, üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada uyuşturucu madde olduğuna inanılan kağıt parçası bulunan F.R. (E-54) tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.