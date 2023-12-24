Ercan Havalimanı’nda, yurt dışına çıkış yapacak bir kişinin masada unuttuğu cep telefonunun çalınması olayıyla ilgili polisin ileri soruşturmasında bir kişi tutuklandı.

Polis bülteninde “bularak hırsızlık” başlığıyla yer verilen olay, 8 Aralık’ta 02.00 sıralarında meydana geldi.

Yurt dışına gitmek için Ercan’da bulunan bir kişinin masada üzerinde unuttuğu telefonun çalınması olayının polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.E. (E-45) tespit edilerek tutuklandı.

-Lefkoşa’da marketten 3 bin 400 kg kırmızı et çalındı

Öte yandan Lefkoşa’da dün saat 16.00 sıralarında, bir markette satışa sunulan 3 bin 400 kilogram kırmızı et, bir tavuk ve yakıcının alınıp, ödeme yapılmadan market dışına çıkarılmak suretiyle çalındığı belirlendi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen Y.M.(E-44) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.