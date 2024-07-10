Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Değirmenlik Belediyesi'nin Ercan havaalanı çemberinde yaptığı temizlik çalışması sırasında, TC'den KKTC'ye su temin projesi kapsamında güney hatlarını besleyen içme suyu sistemine hasar verildiğini açıkladı.

Arıza giderilene kadar KKTC’nin güney kesiminde bulunan hatlara su verilemeyeceği belirtilen açıklamada, arızadan etkilenecek bölgeler Kırklar, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Akıncılar, Türkmenköy, Akdoğan, Beyarmudu, Çayönü ve Güvercinlik olarak ifade edildi.

Bugün itibarı ile su kesintisi yapılıp onarım çalışmasına başlanacağı kaydedilen açıklamada, onarım çalışmaları sırasında Ercan bölgesinden Güvercinliğe kadar olan bölgeye su sağlanamayacağı ifade edildi ve şunlar kaydedildi:

“Arızanın tamamlanacağı döneme kadar yerel içme- kullanma suyu kaynaklarımızdan su sağlanacaktır. Bu süreçte halkımızın suyu bilinçli ve tasarruflu kullanmaları büyük önem arz ermektedir. Süreç içerisinde halkımıza ve belediyelerimize gerekli bilgilendirmeler basın yoluyla yapılacaktır. Yapılacak olan kazı, bakım-onarım ve temizlik çalışmalarında Su İşleri Dairesi’yle irtibata geçilerek güzergahlar hakkında bilgi alınması, bundan sonra olası bir arızanın oluşmaması açısından büyük önem arz etmektedir”