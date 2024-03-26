Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin ve Eğitim Merkezi yönetici, öğretmen ve öğrencilerden oluşan kalabalık bir grup Ercan Havalimanı’nı ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ile Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerden oluşan 50 kişilik bir gurup Ercan Havalimanı’nda detaylı bir gezi gerçekleştirdi.

Havalimanının gelen, giden, dutyfree, yiyecek içecek ile bagaj bölümlerini gezen grup Ercan Havalimanı’nı çok beğendiklerini ifade etti. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, böylesine büyük ve güzel bir eseri gezmekten mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.