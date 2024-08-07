Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Erdem Orel Taekwondo Şampiyonası 6 Ağustos 2024 Salı günü yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılırken şampiyonayı, Senior Masterler Öykü Ergin ve Ali Uslu başkanlığında Ceyda Uçaner, Şakir Yağızsoy ve federasyon hakem heyeti yönetti.

Öte yandan 10 Takımlı Taekwondo liginin dördüncü hafta müsabakaları da Pazar günü yapıldı.

Avrasya Taekwondo Merkezinde yapıldı

Her iki Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.

BAYANLAR SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Havin Yılmaz

2.Kategori: 1. Melek Ünver

3.Kategori: 1. Daria Shymushevska

4.Kategori: 1. Zeliha Arpacıoğlu

5.Katagori: 1. Zeynep Kürekçi

6.Katagori: 1. Hira Kürekçi

7.Kategori: 1. Emine Şahin

8.Katagori: 1. Tuvana Yeleğen

9.Kategori: 1. Melis Mina Kızıltaş

10.Katagori: 1. Utku Kavin Yeleğen

11.Kategori: 1. İnci Demir

12.Kategori: 1. Arosha Anari

13.Katagori: 1. Betül Aydın

14.Kategori: 1. Berrak Su Kaplan

ERKEKLER SONUÇLARI

1.Kategori: 1. Sam Norouzi

2.Kategori: 1. Ali Arpacıoğlu

3.Kategori: 1. Berat Sütçü

4.Kategori: 1. Yağız Arkın Akalın

5.Kategori: 1. Karan Arkın Akalın

6.Kategori: 1. Mustafa Kemal Çağlar

7.Kategori: 1. Ali Kencebay

8.Kategori: 1. Emir Talha Keklik

9.Kategori: 1. Doğu Göktürk Yeleğen

10.Kategori: 1. Kerem Kencebay

11.Kategori: 1. Vadim Bodonov Skvortsov

12.Kategori: 1. Kıvanç Tükel