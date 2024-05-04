AKSA Süper Lig’in 30’uncu haftasında Yenicami deplasmanına konuk olan Mağusa Türk Gücü karşılaşmadan 1-1 beraberlik alarak 80 puana ulaştı ve 2023-2024 sezonunun Süper Lig şampiyonu oldu.

Atatürk Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk devresi golsüz sona erse de, 46’ncı dakikada Serge Abaka Yenicami’yi 1-0 geçirdi. 55’inci dakikada Erhun skoru dengeye getirse de, maçta başka gol olmadı.

Karşılaşma sonunda 80 puana ulaşan Mağusa Türk Gücü tarihindeki 13. Şampiyonluğu elde ederken, Yenicami 38 puana yükseldi.

Siyah beyazlılar, Pera L. Gençler Birliği ile ligi aynı puanda tamamlasa da, genel averajda üstün olmasından dolayı Play out grubuna kalmadan sezonu tamamladı

.Şampiyon Mağusa Türk Gücü mücadele sonunda düzenlenen kupa töreninde şampiyonluk kupasını Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nun elinden aldı.

Kaynak: Spor Yeni

Editör: Burhan CANBAZ