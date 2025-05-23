Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği Başkanı Mahmut Erden, Ürdün'ün 13 Mayıs'tan itibaren hellim ve grill cheese ithalatını tamamen durdurduğunu açıklamıştı. Kıbrıs Genç TV ekibi olarak bu konu hakkında SÜİB Başkanı Mahmut Erden’in görüşlerine başvurduk.

Erden, Ürdün’ün ithalatı durdurmasındaki sorunun bize özgü olmadığını dile getirdi ve sorunun Ürdün’ün kendi yerel üreticilerini korumak için aldığı bir karar olduğunu belirtti.

Mahmut Erden, bu kararın sadece ülkemizi değil herkesi etkilediğine vurgu yaptı.