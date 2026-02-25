Erenköy mücahidi, iş insanı Rıza Erdil Nami 84 yaşında hayatını kaybetmesinini ardından düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Nami, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ASKERİ TÖREN OLDU EFEKTLER ONDAN OLSUN

İsmail Safa Canisi’nden düzenlenen cenaze törenine Nami’nin ailesi bakanlar, militvekilleri, çok sayıda siyasetçi, sevenleri ve aile yakınları katıldı.

Erdil Nami, İsmail Safa Cami’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.