Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı ile Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Komite bugün UBP Milletvekili Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında toplandı.

Komite ilk önce Bütçe Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 323/5/2025) (İVEDİ)'nı, ikinci olarak da Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T. No: 314/4/2025) (İVEDİ)'nı görüştü. Yasa Tasarılarına ilişkin çalışmalara bir sonraki toplantıda devam edilecek.

Toplantıya davetli olarak Başbakanlık, Maliye Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, Bütçe Dairesi, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu, KTAMS, GÜÇ-SEN ve BAY-SEN’den yetkililer ve temsilciler katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı Sunat Atun başkanlığında yapılan toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite Üyesi UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ayrıca, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Bağımsız Milletvekilleri Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers de katıldı.