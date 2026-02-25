Gazimağusa’da dün sabah saat 06.30 sıralarında Ali Özaltın (E-45) evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasında, görevli doktor tarafından yapılan fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı, otopsi sonucunda ölüm sebebinin “kalp ve damar hastalığı” olarak açıklandığı kaydedildi.

-Gümrüksüz mal tasarrufu...

Girne’de dün gece gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Denetimleri sırasında, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli olarak durdurulan kullanımındaki araçta yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş 5 elektronik nargile ele geçirilen R.M.E (E-20) tutuklandı.

Aynı gün saat 15.30 sıralarında Güzelyurt’ta, A.K’nin (E-19) kullanımında ve O.K (E-58) adına kayıtlı kamyonetin gümrüksüz kullanıldığı tespit edildi. A.K ve O.K tutuklandı.

-İkamet izinsiz 13 kişiye yasal işlem…

Polis Ekipleri tarafından dün KKTC genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 13 kişi tutuklandı ve haklarında yasal işlem başlatıldı.

Soruştırma devam ediyor.