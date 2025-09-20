Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül Salı günü BM 80. Genel Kurulu’nda 15’inci kez hitap edecek.

FİLİSTİN VE KKTC GÜNDEMDE

Konuşmasında Filistin ve KKTC’nin uluslararası alanda tanınması çağrısı yapması bekleniyor.

Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda dördüncü sırada söz alacak. Konuşmasının ana gündem maddeleri arasında İsrail’in Gazze’deki saldırıları, Filistin’in devlet olarak tanınması ve KKTC’nin uluslararası alanda kabulü bulunuyor.

Zirve kapsamında Erdoğan, devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Ayrıca 22 Eylül’de Filistin Konferansı’nda, 24 Eylül’de ise BM İklim Zirvesi’nde konuşması bekleniyor.

Erdoğan, önceki yıllarda olduğu gibi KKTC’nin bağımsızlığının tanınması çağrısını yenileyecek. Filistin meselesinde de üye ülkelerden İsrail’in saldırılarına karşı durmaları talep edilecek.