Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York’ta dünya liderlerine hitap edecek.

2023'TEN BU YANA KKTC'NİN TANINMA ÇAĞRISI

Erdoğan, 2023’ten bu yana BM Genel Kurulu konuşmalarında Kıbrıs ve KKTC’ye ilişkin mesajlar verirken, bu yılki konuşmasında da Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle ilgili mesajlarında Erdoğan, “Uluslararası toplumu, KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz.” ifadeleriyle dünya devletlerini KKTC’yi tanımaya çağırdı. Erdoğan ayrıca, “Ada’daki BM Barış Gücü’nden tarafsızlığa riayet bekliyoruz. İtibarı zedelenen bu gücün, Kıbrıs’ta yeni itibar kaybıyla karşı karşıya kalmasını istemeyiz.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'ndan Türkevi'ne geçti.

Türkevi girişinde kendisini bekleyen kalabalık tarafından karşılanan Erdoğan, ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

ERDOĞAN, AĞLAYAN BEBEKLE İLGİLENDİ

Türkevi önünde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, kalabalığın arasındaki bebeği fark edince koruma bariyerinin açılmasını istedi.

Erdoğan, baba Muhammet Ürker ve anne Serra Ürker'le kısa süre sohbet etti. Bu sırada kalabalıktan ürkerek ağlamaya başlayan bebekle ilgilenen Erdoğan, küçük Mahir Selim'e altın hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bebeğin ailesinden onu “ağlatmamalarını” istedi.

Mahir Selim bebeğin babası Muhammet Ürker, Almanya'dan geldiklerini ve yağmura rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için dört saat beklediklerini söyledi.

Ürker, Erdoğan'ın kendilerine “Çocuğu neden ağlattınız?” diyerek sitem ettiğini belirterek, Erdoğan'ın yanlarına gelmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

“DÜNYA LİDERİ” İFADESİNİ KULLANDI

Erdoğan'ın hediyesi için teşekkür eden Ürker, buluşmayı “anlatılamaz, çok duygulu bir an” olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ı karşılamaya gelen Mısır kökenli doktor Ahmed Abdullah da Erdoğan'a yönelik çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah, Erdoğan'a insanlık adına yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür etme fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Erdoğan'ın daha sonra Türkevi önündeki gazetecilere, “İnşallah dolu dolu bir Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu geçireceğiz” dediği aktarıldı.

ERDOĞAN'IN BM KÜRSÜSÜNDEKİ MESAJLARI

Erdoğan, başbakanlık görevinde bulunduğu 2005 yılında ilk kez BM Genel Kurulu'na katıldı.

2005'teki konuşmasında BM'nin kendisini yenileyen, daha demokratik ve şeffaf bir yapıya kavuşması gerektiğini belirten Erdoğan, BM'nin uluslararası ihtilafların çözüm zemini ve dünya barışının teminatı olması gerektiğini ifade etti.

Erdoğan, 2007'deki 62. Genel Kurul görüşmelerinde ise terörle mücadele konusuna dikkat çekti.

2009'da katıldığı 64. Genel Kurul'da BM'nin yapısının reforme edilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, daha adil ve katılımcı bir küresel düzen için BM'nin etkinliğinin artırılması gerektiğini söyledi.

2011'deki 66. Genel Kurul'da Suriye, Libya, Somali ve Filistin gibi bölgesel konulara değinen Erdoğan, Azerbaycan topraklarının işgalinin sona ermesi gerektiğini belirtti.

“DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR”

Erdoğan, Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez 2014'teki 69. Genel Kurul'a hitap etti.

BM'nin reform ihtiyacını “Dünya beşten büyüktür” ifadesiyle dile getiren Erdoğan, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinin sahip olduğu veto yetkisinin BM'nin karar alma süreçlerini etkilediğini savundu.

Erdoğan, sonraki yıllarda yaptığı konuşmalarda da BM'nin yapısına ilişkin reform çağrılarını sürdürdü.

FETÖ VE TERÖRLE MÜCADELE MESAJLARI

Erdoğan, 2016'da BM 71. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek FETÖ'ye karşı uluslararası mücadele çağrısında bulundu.

2017'deki 72. Genel Kurul konuşmasında ise Suriye ve terörle mücadele mesajları öne çıktı.

Erdoğan, Türkiye'nin DEAŞ, PKK ve FETÖ ile mücadele ettiğini belirterek, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu'na da değindi.

FİLİSTİN VE GAZZE MESAJLARI

Erdoğan, 2018'deki BM 73. Genel Kurulu'nda Filistin meselesini gündeme getirirken, 2019'da ise düzensiz göç sorununa dikkat çekti.

2020'deki 75. Genel Kurul toplantısında BM'nin yapısına ilişkin eleştirilerini sürdüren Erdoğan, uluslararası kuruluşlarda reform yapılması gerektiğini ifade etti.

2022'deki 77. Genel Kurul konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz Tahıl Koridoru'na değinen Erdoğan, Türkiye'nin BM ile yürüttüğü çalışmalara ilişkin mesajlar verdi.

2023'teki 78. Genel Kurul'da KKTC'nin tanınması çağrısını yineleyen Erdoğan, uluslararası toplumu KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet etti.

Erdoğan, 24 Eylül 2024'te BM 79. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında Filistin meselesine geniş yer veren Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini savundu.

2025'teki BM 80. Genel Kurulu konuşmasında da Erdoğan'ın gündeminde Filistin ve Gazze'nin yanı sıra Suriye, Rusya-Ukrayna Savaşı ve KKTC'nin tanınması gibi başlıklar yer aldı.

Erdoğan, Gazze'deki duruma ilişkin değerlendirmesinde, “Gazze'de bir savaş yoktur” ifadesini kullanarak bölgede yaşananları eleştirdi ve uluslararası topluma Filistinlilerin yanında durma çağrısında bulundu.

16'INCI KEZ BM GENEL KURULU'NA HİTAP EDECEK

BM Genel Kurulu'nun 81'incisi, “Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM” temasıyla 22 Eylül'de başlayacak.

Yüksek düzeyli hafta kapsamında dünya liderlerinin BM Genel Kurulu'nda konuşmalar yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'un ilk gününde dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap etmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in Gazze'deki saldırıları, Filistin'in devlet olarak tanınması ve uluslararası alanda İsrail'e yönelik atılabilecek adımların öne çıkması bekleniyor.

Erdoğan'ın ayrıca üye ülkelere Gazze'deki duruma ilişkin mesajlar vermesi ve İsrail'in saldırılarına karşı uluslararası topluma çağrıda bulunması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu kapsamında devlet ve hükümet başkanlarıyla çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor. Erdoğan'ın 23 Eylül'de BM Genel Sekreteri'nin İklim Etkinliği'nde konuşma yapması planlanıyor.