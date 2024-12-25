Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Aziz milletim değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizlerin kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Çeşitli medya mecraları üzerinden bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma yol ve dava arkadaşlarıma teşkilatımızın cefakar mensuplarına sizlerin aracılığıyla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Buradan milletin kürsüsünden 13 yıllık mücadelenin ardından muhteşem ve muazzam bir zafere imza atan Suriyeli kardeşlerimizi kemali hürmetle selamlıyorum.

Şam'ın kahraman evlatlarını yiğit evlatlarını zulme ve zalime boyun eğmeyen vakur evlatlarını şahsım, partim, ülkem ve milletim adına saygıyla selamlıyor, zaferleri hayırlı, mübarek olsun diyorum.

Rabbim muhabbetimizi yol ve dava arkadaşlığımızı daim eylesin.

Aziz kardeşlerim sözlerimi hemen başında Balıkesir'in Karesi ilçesindeki bir mühimmat fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 vatandaşımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. Patlamanın hemen ardından Savunma, İçİşleri ve Çalışma bakanlarımızı Karesi ilçemize gönderdik.

Gerek kurumlarımız gerekse cumhuriyet başsavcılığımız patlama ile ilgili tahkikat başlatmışlardır. Bir kez daha Balıkesirli vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum.

Yine bu sabah Kazakistan'da Azerbaycan Hava Yollarına ait bir yolcu uçağının düştüğünün haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Her iki kardeş ülkeye de milletimiz adına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, aynı şekilde yine bu sabah Balıkesir'de bir öğrenci minibüsünün geçişi ve öğrencilerin yolun bir yanından diğer yanına geçmesi esnasında bir tırın çarpmasıyla çocuklarımız ciddi manada yaralar aldı.

Şu anda bunların içinde maalesef yoğun bakımda olanlar var ve bu yoğun bakımın ötesinde de 20 küsür öğrencimizin şu anda bakımı devam ediyor allah şifalar versin.

Her zaman söylüyorum bunların amacı iktidara alternatif olmak değil, muhalefetin konforlu alanında kalarak şahsi iktidarlarını korumaktır. Azıcık aşım ağrısız başım anlayışıyla gemilerini yürütmenin, ceplerini doldurmanın, şişirilmiş faturalar üzerinden zenginleşmenin derdindeler: Kule deyince akıllarına ilk para kulesi, belediye deyince akıllarına ilk yemek geliyor. Ne borçlarını ödeme gibi bir huyları ne de verdikleri sözleri yerine getirme gibi bir alışkanlıkları var.

SGK'ya en borçlu 10 belediyenin 7'sinin CHP'li olması bunların en tepesinde de 10 milyar liralık borcuyla İzmir'in bulunması tabii ki tesadüf değildir. Bunların belediyeleri arpalık olarak gördüklerini biz zaten söylüyorduk. Ama Sayın Özel, kaş yapayım derken göz çıkartan son açıklamalarıyla bunu kendi ağzından da ikrar etmiş oldum.

Asgari ücret çalışmaları dün tamamlandı. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücret miktarını 22 bin 104 lira olarak belirledik.

Bu rakam 2024 yılına göre net yüzde 30 artışa tekabül ediyor. Devletimizin asgari ücretli başına işverene verdiği destek ise 700 liradan 1000 liraya yükseldi.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüze bir kez daha sadık kaldık. 2002'de 184 lira yani döviz bazında 126 dolar olan asgari ücret son artışla birlikte 628 dolara çıkarmış olduk. Yeni asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olmasını diliyorum.

Duydum ki CHP bugün galiba meclise de gelmeyecekmiş. Yolları açık olsun. Biz 22 yıl boyunca ne yaptıysak muhalefetin engellemelerine rağmen yaptık. Onlara rağmen başardık. Parlamento millete hizmet mekanıdır, buradan kaçış olmaz.

Bütçe görüşmeleri sırasında takındıkları uzlaşmaz tavır bunlardan ne köy ne de kasaba olacağını gösteriyor. Varsın onlar yanlışta ısrar etmeyi sürdürsün. Biz işimize bakacağız.

Milletimize hizmet etmeye odaklanacağız. İstikrar içinde büyümeyi ve kalıcı sosyal refah artışını amaçlayan daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonunu hedefleyen 2025 yılı bütçemizi aziz milletimizin de sahiplenmesiyle hayata geçireceğiz.

İlk günden beri tam desteğimizi alan ekonomi programımızın semerelerini toplamaya başladık. Enflasyon düşüyor, ihracatımız yükseliyor, cari açığımız geriliyor, istihdamımız artıyor. Sanayide çarklar dönüyor. Turizm İnşallah rekora koşuyor.

Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi artıyor. Büyümemiz 17 çeyrektir kesintisiz devam ediyor. 2024 yılın 3 çeyreğinde bir trilyon 260 milyar dolar ekonomik büyüklüğe ulaştık.

Bütün bu veriler Türkiye ekonomisinin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüme hedefine emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor. İnşallah 2025 yılı bir önceki seneden daha iyi olacak. Biraz daha sabır biraz daha gayretle çok daha güzel neticeler göreceğiz.

İstikrarı bozmadan, güven ortamınız zedelemeden, para ve maliye politikalarını sarsmadan, muhalefetin bizi sürüklemek istediği popülizm tuzağına düşmeden, sırtımızda yumurta küfesi taşıdığımızın şuuruyla önümüzdeki süreci çok büyük bir titizlikle yöneteceğiz. Rabbim bizleri milletimize mahcup etmesin, bu şekilde dua ediyorum.

