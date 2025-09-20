ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD'ye davet ettiğini ve 25 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceklerini duyurdu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Trump sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı.

Trump görüşmeye ilişkin "Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu, 25'inde onu görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok ticari ve askeri anlaşma üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Bunlar arasında büyük ölçekli Boeing uçak alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin sürdürülmesi de var" ifadelerini kullandı.