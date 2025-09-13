Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken bakıyorsunuz, ana muhalefet cenahından çok farklı bir gündem hakim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz." dedi.

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na katıldı. Erdoğan, konuşmasına, vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiği Başdanışmanı Hamdi Kılıç için başsağlığı dileyerek başladı.

Kılıç'ı "muhterem dava ve yol arkadaşım" olarak nitelendiren Erdoğan, onun çalışkanlığı ve fikirleriyle sadece davalarına değil, ülkeye de yeri doldurulamaz hizmetlerde bulunduğunu belirtti. Erdoğan, "Hamdi kardeşimi asla unutmayacak, kendisini inşallah özlemle ve hayırla yad edeceğiz." ifadelerini kullandı.

-"Kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz"

Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecini bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardıklarını vurgulayan Erdoğan, "Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla, 86 milyonu kuşatan, kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz." dedi.

“Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanların bu sefer boşuna kürek çektiğini" ifade eden Erdoğan, "Allah'ın izniyle, buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

-"Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, daha da genişletiyoruz"

AK Parti saflarına yeni isimlerin katıldığını belirten Erdoğan, "Saflarımızı sıklaştırmakla kalmıyor, daha da genişletiyoruz." dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 yeni ismin partiye katıldığını hatırlatan Erdoğan, Konya Seydişehir ve Emirgazi Belediye Başkanlarına da rozetlerini taktıklarını söyledi.

Erdoğan, konuşması sırasında Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in de AK Parti ailesine katıldığını duyurarak, "Kendilerine aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

-"Muhalefet 3K girdabında debelenip duruyor"

Erdoğan, “Biz, Türkiye'nin kronik meselelerini çözmekle meşgulken bakıyorsunuz, ana muhalefet cenahından çok farklı bir gündem hakim. Doğrusunu söylemek gerekirse bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. Kendi kendilerini mahkum ettikleri 3K girdabında debelenip duruyorlar. Kavga, Kaos, Kriz."

Erdoğan, "(Ana muhalefet) Akıllarınca mahkemeler ve siyaset üzerine baskı kurmaya çalışıyorlar, onu bile ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. İnsanımızı kamplara bölüp polisimize saldırarak sokaklarımızı terörize ederek yolsuzluklarını örtebileceklerini zannediyorlar." İfadelerini kullandı.

Erdoğan, "Dün Manavgat skandalıyla ilgili yeni bir görüntü daha yayınladı. Tıpkı önceki gibi bunda da avrolar, dolarlar başrolde. Beyefendi bu görüntüye ne diyecek?" dedi.

Erdoğan, "Mahkemeye başvuranlar, şikayet edilenler, 'Parayla oyumu değiştirdim.', 'Rüşvet aldım, verdim.' diyenler CHP'li, velhasıl tarafların tamamı CHP'li. Biz bu kavganın, kaosun CHP'nin iç krizinin hiçbir yerinde yokuz, olmadık ve olmayacağız Bay Özgür." şeklinde konuştu.