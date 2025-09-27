Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu’nda yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı ve Netanyahu’nun yargılanması gerektiğini söyledi.

Erdoğan, Gazze, Yemen, Suriye ve Somali’de yaşanan acıların Türkiye’yi ilgilendirdiğini vurguladı ve “Gazze’de açlık bir kitle imha silahı olarak kullanılıyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, uluslararası topluma da çağrıda bulunarak İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirtti. Erdoğan, ayrıca Sumud Filosuna selam göndererek gönüllülerin Gazze’ye yardım ulaştırma çabalarını desteklediğini ifade etti.

Erdoğan, Filistin’in tanınmasının önemine dikkat çekti ve “Netanyahu, kabinesi ve soykırım kadrosu derhal yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır” mesajını verdi.