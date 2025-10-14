Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine iştirak etti.

Erdoğan, imza töreninin öncesinde ABD Başkanı Donald Trump tarafından Uluslararası Fuar Merkezi'nde karşılandı. Trump'la burada bir süre sohbet eden Erdoğan, ardından fotoğraf çektirdi.

BD Başkanı Trump'ın katılımcı ülkelerin liderlerini karşılamasının ardından aile fotoğrafına geçildi.



Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve ABD Başkanı Trump'ın davetine icabetle ülkeye gelen Erdoğan'ın katıldığı imza töreni birçok ülkeden liderlerin de alana gelmesiyle başladı.

Törenin açılış konuşmasını ABD Başkanı Trump yaptı.

Bunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Şarm el-Şeyh Anlaşması'nı imzaladı.

Liderler daha sonra hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Törenin ardından katılımcılar, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin yapılacağı salona geçti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının süreceğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki ateşkes sürecinin devam edeceğine inandığını ifade ederek, "Bugün sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için inanılmaz bir gün." dedi.

ABD Başkanı Trump, dünya liderlerini Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde bir araya getiren zirvede gerçekleştirilen Şarm el-Şeyh Anlaşması imza töreninde konuştu.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile aynı masada oturdu.

Burada yaptığı kısa konuşmada Trump, "Bu noktaya gelmek 3 bin yıl sürdü, inanabiliyor musunuz? Ancak bu durum (anlaşma) sürecek, bu devam edecek." ifadesini kullandı.

"Bugün sadece Orta Doğu için değil, tüm dünya için inanılmaz bir gün." diye konuşan Trump, bu sürecin tarihi bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Konuşmasında Orta Doğu'da barış sürecine katkı veren tüm ülke liderlerine teşekkür eden ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Ordusu, onun söylediğinden çok daha güçlü. Son zamanlardaki bazı süreçlere bakarsanız, kazanıyordu ama hiçbir övgü istemiyor. Sert bir adam ama benim dostum ve ona ihtiyacım olduğunda her zaman yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Katar Emiri Şeyh Temim ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'ye de ayrı ayrı teşekkür eden ABD Başkanı, her iki ülkenin de bu süreçte çok önemli rol oynadığını ve bunun sonucunda bu organizasyon için Mısır'ı tercih ettiklerini belirtti.

Gazze'nin yeniden inşa sürecinde özellikle bazı Arap ülkelerinin çok katkı yapacağına inandığını vurgulayan Trump, "Bu ülkelerin hepsi o kadar çok şeye sahip ki, arkamızdaki sırada daha fazla para ve güç var. Bu onlar için çok benzersiz bir konum, onlar gerçekten dünyanın en güçlü ve zengin ülkeleri arasında yer alıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, "Burada harika insanlar ve ülkelerini gerçekten önemseyen insanlar var ve bunun nedeni hepsinin bir araya gelip Gazze'yi düzeltmek istemeleriydi. Her şeyi düzeltmek istiyorlar." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump, 20 maddelik Gazze planının "üçüncü-dördüncü aşamasında olduklarını" söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de "kalıcı bir barışa doğru ilerlediklerini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." dedi.

Trump, dünya liderlerinin katıldığı Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı imza töreninin ardından konuştu.

"Gazze'deki savaşın, yıllar süren acı ve kan dökülmesinin ardından sona erdiğini" savunan Trump, "İnsani yardımlar, çoğu bu odadaki insanlar tarafından ödenen yüzlerce kamyon dolusu yiyecek, tıbbi ekipman ve diğer malzemeler de dahil olmak üzere bölgeye akın ediyor." dedi.

Trump, Gazze'de "inşa sürecinin" başlayacağını ifade ederek, "Yeniden inşa belki de en kolay kısım olacak. Sanırım en zor kısmın çoğunu hallettik, gerisi de geliyor. Hepimiz nasıl yeniden inşa edileceğini biliyoruz" diye konuştu.

Bundan böyle Gazze'ye "çok para akacağını ve çok fazla inşa çalışması olacağını" vurgulayan Trump, "Gazze halkı için artık odak noktası, iyi bir yaşamın temellerini yeniden tesis etmek olmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, şu anda tüm ivmenin "büyük, görkemli ve kalıcı bir barışa doğru ilerlediğini" savunarak, "Birlikte geliştirdiğimiz 20 maddelik planı yerine getirme konusundaki kararlılığımız, o parlak geleceğe ulaşmanın önemli bir temeli olacak ve şu anda konuştuğumuz gibi bu konu üzerinde çalışılıyor ve aslında üçüncü ve dördüncü aşamadayız." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Trump, "Gazze'nin yeniden inşasının, Gazze'nin silahsızlandırılmasının ve Gazze halkı için güvenli bir ortam yaratacak yeni, dürüst bir sivil polis gücünün varlığının gerektiği konusunda da hemfikiriz." dedi.

Trump'ın Gazze planında bölgenin idaresiyle ilgili en üst organ olarak konumlandırılan "Barış Kurulu'na" değinen ABD Başkanı, bunu daha da genişleteceklerini ve birçok ülkenin bu kurulda yer almak istediğini söyledi.

Trump, Abraham Anlaşmaları'na daha fazla ülkenin katılmasını umduğunu dile getirerek, "Abraham Anlaşmaları'na katılacak çok sayıda ülke olacak. Bunu erken dönemde yapan ve anlaşmaya bağlı kalan dört büyük ulus var." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından ülkesine dönmek üzere Air Force One uçağıyla Mısır'dan ayrıldı.

Trump, Gazze'deki ateşkes anlaşması görüşmelerinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu

Trump, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması dolayısıyla düzenlenen Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'ne katılmak için geldiği Mısır'da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir muhabirin "Görüşmelerin ikinci aşaması ne zaman başlayacak?" sorusuna Trump, "Başladı. Yani, bizim açımızdan başladı. Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine karışık görünüyor. Temizliğe başlanması gerekiyor. Gazze'ye bakın, çok fazla temizliğe ihtiyacı var." dedi.

Trump, Gazze'de "enkazın kaldırılması gerektiğini" vurgulayarak, "Gazze'ye bakın, çok fazla (enkaz) temizliğe ihtiyacı var. Bu yüzden, konuşmamda enkazdan bahsettim, enkaz kelimesini kullandım." diye konuştu.

"Dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının" Mısır'da bir araya geldiğini ifade eden Trump, davet edilen herkesin geldiğini ve bunun da bu işe duyulan saygıdan kaynaklandığını belirtti.

Trump, ABD ile görüşmeye hazır olduğunda İran'a yönelik yaptırımları kaldırabileceğini söyleyerek, "O yaptırımlarla hayatta kalamazlar. Yaptırımlar oldukça ağır. Bir noktada yaptırımların kaldırılmasını isteyecekler." ifadelerini kullandı.

Sisi: "Gazze Anlaşması’nın uygulanması, iki devletli çözüm ve bölge halklarının bütünleşmesi için gerekli"

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, iki devletli çözümün Filistin ve İsrail halklarının çatışmayı sonlandırma ve güven içinde yaşama arzusuna ulaşmasının tek yolu olduğunu söyledi.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin kapanışında konuşan Sisi, Gazze'deki savaşın son bulması ve Filistin ile İsrail arasındaki barış meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sisi, "Gazze Anlaşması’nın uygulanması, iki devletli çözüm ve bölge halklarının bütünleşmesi için gerekli." diyerek, "Gazze savaşı, Orta Doğu’daki son savaş olsun." ifadelerini kullandı.

Mısır Cumhurbaşkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölge halklarının her biri, kendi bağımsız ulusal devletlerinde yaşama hakkına sahiptir; Filistin halkı da bu kuralın dışında değildir.

Onların da kaderlerini tayin etme, savaşın gölgesinden uzak bir geleceğe umutla bakma, özgürlük içinde kendi bağımsız devletlerinde yaşama hakları vardır. Bu devlet, İsrail ile yan yana, barış, güvenlik ve karşılıklı tanıma içinde yaşamalıdır."

Konuşmasında İsraillilere de seslenen Sisi, "Bu tarihi anı, adaletin ve barış içinde bir arada yaşamanın hakim olduğu yeni bir başlangıç yapalım. Ellerinizi uzatın, bölgedeki tüm halklar için adil ve kalıcı barışı birlikte inşa edelim." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Kitle imha silahlarından, bölgenin istikrarını ve ilerlemesini tehdit eden her şeyden arınmış bir Orta Doğu’ya ulaşmak için, belki de son olacak tarihi bir fırsat önümüzde duruyor." diye konuştu.

Sisi, ayrıca Gazze'nin yeniden imarı konulu bir konferansa ev sahipliği yapmayı planladıklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'a ülkesinin "en üstün nişanı" olan Nil Nişanı'nı veren Sisi, söz konusu nişanın insanlığa hizmet etmiş devlet başkanlarına verildiğini kaydetti.

Sisi, Türkiye ve Katar'a da sarf ettikleri çabalardan ötürü teşekkür etti.

Macron, insani yardımların Gazze’ye girişinin hızlandırılacağını duyurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yürürlükteki ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye insani yardım girişinin başladığını ve yarından itibaren hızlandırılacağını söyledi.

Macron, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın imzalanmasının ardından havalimanında yaptığı açıklamada, ateşkese uyulduğunu ve Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakıldığını görmenin bir kez daha sevincini yaşadığını söyledi.

Hamas’ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakıldığını ve Gazze’ye yardım operasyonlarının planlanandan daha büyük yoğunlukta başladığını belirten Macron, yarından itibaren yardım operasyonlarının hızlandırılacağını duyurdu.

Zirve kapsamında Mısırlı, Ürdünlü ve Katarlı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini dile getiren Macron, bugün Gazze’de barış konusunda gerçek ve kararlı bir adım atıldığını vurguladı.

Macron, Gazze’ye yardımların kesintisiz ve engelsiz ulaştırılması için ABD ve İsrail ile işbirliği yapacaklarını söyledi.

İlk aşamada gelecek haftalarda Gazze için insani yardım konferansı düzenleyeceklerini duyuran Macron, "İkinci aşamada Gazze’nin istikrar ve yeniden inşasını hızla yeniden başlatmak için fon seferberliği yapılacak." dedi.

Macron, Gazze’nin yönetimiyle ilgili birçok belirsizliğin bulunduğunu dile getirerek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Filistin yönetimi ile diğer devletler arasında karar alınması için fikir birliği içinde olduğunu ve Hamas’ın silahsızlandırılması konusunda teknik çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun zirveye katılmamasına ilişkin soru üzerine Macron, bunun birçok lideri karşı karşıya getireceği değerlendirmesinde bulunarak, ülkelerin zirveyle ilgili böyle bir format değişimine hazır olmadıkları görüşünü paylaştı.

İtalya Başbakanı Meloni: "İtalya, Gazze'de üzerine düşeni yapmaya hazır"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Gazze'de üzerlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan Meloni, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması ve Şarm el-Şeyh'teki Barış Zirvesi Niyet Beyanı imza törenine işaret ederek, "Bugün kesinlikle tarihi bir gün. İtalya da bugün burada olduğu için son derece gururluyum." dedi.

Meloni, Gazze'de ateşkes anlaşmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın başarısı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Trump'ın bunun büyük başarısı olduğunu söylemeye hakkı var. Aynısını Ukrayna savaşından başlamak üzere diğerleri için de umuyoruz. Bu sonucu elde etmemiz için çalışan arabuluculara da teşekkür etmeliyiz. Yani (Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed) Al Sani, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ve bizi bugün ağırlayan (Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah) Es-Sisi ve bunu teşvik eden diğerlerine teşekkür etmeliyiz."

Eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında İtalya’nın Filistin Devleti'ni tanımasını, "esirlerin serbest bırakılmasına" ve "Hamas’ın Gazze'de yönetimde olmaması" koşullarına bağlayan Meloni, bu son anlaşmadan sonra Roma'nın tutumunun değişip değişmeyeceği sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Açıkçası, eğer plan uygulanırsa, İtalya’nın Filistin’i tanıması daha da yakın olur. Bir Filistin Devleti'ni ve dolayısıyla Filistin Devleti'nin tanınmasını hedefliyorum, tabii ki parlamento tarafından belirlenen koşullar yerine getirildiğinde."

BM'den talep gelmesi durumunda bölgede askeri varlıklarını artırabileceklerinin sinyalini veren Meloni, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik cephesinde, İtalyan Jandarması (Carabinieri) yıllardır Filistin Polisi'ne eğitim veriyor, ayrıca Refah'taki Avrupa Birliği (AB) misyonunda da yer alıyoruz. Bu varlığımızı artırabiliriz ve artırmaya da hazırız. Bu zaten misyonlar kararnamesinde öngörülüyor. Hatta bir istikrar gücüne katılım düzeyine kadar gidebiliriz. Bu durumda, elbette, parlamentodan da onay alınması gerekir. Umarım bu kez, oy birliğiyle onaylanabilir. Bu bir arabuluculuk değil, ateşkesin denetlenmesidir. Bunun için BM kararı gerekir. Karar onaylanır ve İtalya'dan katılım talep edilirse, bunu parlamentoya sunarım, ancak benim tutumum budur. Talep edilirse siyasi iradem mevcut."

Başbakan Meloni, İtalya'nın üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Ama beni ilgilendiren şey, somut çözümler üretmek. Gerçekten de kendi payımıza düşeni yapmak çünkü bu büyük bir fırsat. Durumu iyi bilen herkes, bunun ne kadar karmaşık olduğunu ve ne kadar çok çalışılması gerektiğini biliyor. Orta Doğu'nun istikrara kavuşmasını, adil bir barışın tesisini samimiyetle isteyen herkes bilir ki, bu gösteri zamanı değil, çalışma zamanıdır."

İtalyan hükümeti olarak, İtalya'nın neler yapabileceğini, nerelerde katkı sunabileceğini derleyen bir belge üzerinde çalıştıklarını dile getiren Meloni, artık gevşememek gerektiğini ve de hızlı adımlarla ilerlemek, somutluk sinyali vermek gerektiğini söyledi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alan barış zirvesi, bugün Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanının katılımıyla düzenlendi.