Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri süratle yerine getirilmeli, hiç kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından millete seslendi.

Kabine Toplantısı'nda, dış siyasi gelişmeleri etraflıca istişare ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız, belasız atlatması için alınması gereken ilave tedbirleri görüştük." ifadesini kullandı.

Dünyanın 2. Cihan Harbi'nden bu yana belki de en kaotik, en belirsiz günlerini yaşadığına dikkatin çeken Erdoğan, mevcut sorunlar derinleşerek büyürken, bunlara her gün yenilerinin eklendiğini söyledi.

Kural temelli uluslararası sistemin hem çok ağır yara aldığını hem de ciddi itibar kaybına uğradığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hukukun gücü yerine güçlünün hukukunun egemen olduğu daha adaletsiz, daha çarpık bir küresel düzene doğru hızla sürükleniyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı önümüzdeki ay, 5. yılına girecek. Bu dönemde her iki taraftan yüzbinlerce insan öldü, şehirler yıkıldı. Pek çok kişi doğduğu toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yürütülen temaslara rağmen barış umutlarını artıracak bir yol haritası maalesef henüz oluşmadı. Komşumuz İran, İsrail saldırılarından sonra şimdi de toplumsal huzurunu ve istikrarını hedef alan yeni bir sınamayla karşı karşıya. Sokaklar üzerinden yazılmak istenen senaryoları hepimiz takip ediyoruz. Diyaloğu ve diplomasiyi önceleyen ince bir siyasetle İranlı kardeşlerimizin tuzaklarla dolu bu dönemi inşallah geride bırakacaklarına inanıyoruz. Barışı ve istikrarı merkeze alan dış politikamızla bölgemizi belirsizliğe sürükleme riski olan her türlü girişimin karşısında durmayı sürdüreceğiz. Türkiye olarak bu konuda en başından itibaren ilkeli bir tutum izledik. Bugün de aynı duruşumuzu korumaya devam ediyoruz."

- Müzakere çağrısı

Erdoğan, her türlü sorunun çözüm adresinin karşılıklı güven ilişkisine dayalı müzakere masası olduğunu ifade etti.

İlgili tüm tarafları aklıselime, diyaloğa, diplomasiye davet eden Erdoğan, "Tansiyonu daha da düşürme noktasında bize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu, bunun özellikle bilinmesini istiyorum." diye konuştu.

Erdoğan, ortak bir tarihi, kültürü, 1400 yıllık ortak bir medeniyeti paylaştıkları, ortak şehitlerin olduğu Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgilendiklerini dile getirdi.

Komşu Suriye'nin 8 Aralık devrimi ile kavuştuğu özgürlük ortamının kalıcı huzura, istikrara, barışa tahvil edilmesi için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Toprak bütünlüğü haiz bir ve beraber Suriye'nin tüm bölgemizin refahı için vazgeçilmez olduğu inancındayız. Unutmayın, Suriye Suriyelilerindir. Suriye, Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni, Dürzi demeden herkesindir. Tüm kesimleriyle kardeş Suriye halkınındır. Şu bir gerçek ki yüzbinlerce insanın hayatına mal olan 13,5 yıllık zulmün ardından Suriye, tarihi bir fırsat yakalamıştır. Allah'ın izniyle, Suriyeli kardeşlerimizin önü de ufku da bahtı da açıktır. Suriye halkının kardeşi, komşusu ve kara gün dostu bir ülke olarak bunu sabote edecek hiçbir teşebbüse müsaade etmeyiz. Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede istikrarın olmazsa olmaz şartıdır. Bunu tesis ve tahkim edecek her türlü adıma Türkiye'nin desteği tamdır."

Erdoğan, Halep'in bazı mahallelerinin işgalden kurtarılması amacıyla geçen hafta başlatılan askeri harekatın dün ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasıyla sonuçlandığını anımsattı.

Erdoğan, Suriye ordusunun bu hassas operasyonu her aşamasında büyük bir dikkatle yönetmesi ve operasyon süresince sivillerin zarar görmemesi için adeta bir cerrah titizliğinde hareket etmesinin her türlü takdire şayan olduğunu vurguladı.

"Suriye'nin kuzeyini işgal altında tutan silahlı unsurların provokasyonlarına rağmen emir komuta zinciri içinde hareket eden Suriye ordusu, başarılı bir sınav vermiş, haklıyken haksız duruma düşecek eylemlerden özenle kaçınmıştır. Suriye hükümeti, müzakereyi önceleyen politikasıyla tahriklere açık bir sorunu olabilecek en az hasarla çözüme kavuşturmuştur. Tüm bunların Suriye'de kalıcı barış, huzur ve istikrar adına çok kıymetli kazanımlar olduğuna inanıyoruz. Dün akşam, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kardeşimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Kendisini anlaşmadan ve operasyondan ötürü tebrik ettim. DEAŞ başta olmak üzere teröre karşı mücadelelerinde Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu ve olacağını Sayın Şara'ya bir kez daha ifade ettim. Suriye halkını dün olduğu gibi inşallah yarın da yalnız bırakmayacağız. Anlaşmanın Suriyeli kardeşlerimize hayırlı, mübarek olmasını diliyorum."