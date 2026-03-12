İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik davanın duruşmalarında dördüncü güne girildi. Bugünkü duruşmada etkin pişmanlıktan faydalanan Ümit Polat'ın savunmasının alınması bekleniyor.

DURUŞMA GERGİNLİKLE BAŞLADI

Davanın görüldüğü duruşma salonu çevresinde ve içerisinde, jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

ÜMİT POLAT SAVUNMA YAPACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davaya devam ediliyor. Silivri'deki cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın bugünkü duruşmasında etkin pişmanlıktan faydalanan isimlerden İBB iştiraklerinden Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın savunmasının alınması bekleniyor.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması dün görüldü. Dava üçüncü gününde de gergin geçti.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıkların savunmalarıyla devam edildi. Silivri'de cezaevi karşısındaki salonda görülen davanın sabah saatlerindeki ilk bölümünde sanık yakınları ile güvenlik güçleri arasında gerginlik çıktı.

Tartışmanın son bulmasının ardından sanıklar savunmalarına devam etti, haklarındaki iddiaları kabul etmedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan sanıklardan Ekrem İmamoğlu da duruşma sonunda haksızlığa uğramalarına rağmen seslerinin duyulmadığını savundu, bu duruma tepki gösterdi.