Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ne zaman kritik yol ayrımına gelse kirli senaryolar, hain tuzaklar devreye sokuluyor. Maalesef figüranlık yapmaya hevesli kesimler eksik olmuyor" dedi. Erdoğan, son günlerde yapılan 28 Şubatvari müsamerelerin gerisindeki güçlerin gayesinin, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonundan uzaklaştırmak olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Valiler Buluşması" programında konuştu.

Devlet adına vazife yaptıkları şehirlere verdikleri hizmetler için valilere teşekkür eden Erdoğan, 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik etti.

Türkiye'nin, binlerce yıllık devlet geleneği içinden süzülüp gelen pek çok kurumunu ve teamülünü bugün de yaşatabilen bir ülke olduğunu belirten Erdoğan, mülki idare teşkilatının bu geleneğin hem sahibi hem uygulayıcısı olarak devlet ve millet hayatında önemli bir konuma sahip olduğuna işaret etti.

Valilik ve kaymakamlık başta olmak üzere yöneticilik görevlerinin mesai saatleriyle sınırlanamayacağını ifade eden Erdoğan, Ziya Paşa'nın "Zannetme ben Amasya'da paşalık eyledim, buldum yetim halkı babalık eyledim." sözlerini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valilerin şehirlerinde paşalık eylemekle değil, yetim halka babalık etmekle, şehrin her bir meselesine sahip çıkıp, çözümüne öncülük yapmakla mükellef olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan şehrin yöneticisinin günün 24 saati, yılın 365 günü kapısı da telefonu da gözü de feraseti de hep açık olacaktır. Aksi takdirde şehrinize ve orada yaşayan insanlara hak ettiği hizmetleri veremezsiniz. Mülki idare teşkilatı mensuplarımızla yaptığımız hemen her toplantıda bu beklentiyi dile getirmemizin sebebi devlet geleneğimizin ve yönetim teamüllerimizin de bize aynı hakikati işaret etmesidir. Gerektiğinde canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimiz vatanımıza aynı hissiyat ve kararlılıkla hizmet vermemiz gerekiyor. 'Yitik kaybedildiği yerde aranır' derler. Hayali olmayanın hedefi de olmaz. Bin yılı aşkın süredir ilayı kelimetullah yolunda gazadan gazaya, mücadeleden mücadeleye koşmuş bir milletin evlatlarıyız. Her ne kadar medeniyetimizin temel kavramlarından ve onların ifade ettiği mana dünyasından mahrum kimi mankurtlar varsa da milletimizin kalbi hala aynı heyecanla atmaktadır. Medeniyet ve hakimiyet konusunda kaybettiğimiz her şeye, geçmişte bizi başkalarından üstün kılan hasletlerimizi canlandırarak yeniden kavuşabiliriz. İlimden ahlaka, adaletten gayrete her konuda bu yol haritasını izleyeceğiz."

"Hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik"

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı vazifeleri boyunca hep bu anlayışla hareket ettiğini belirten Erdoğan, "Bundan 13 yıl önce milletimizin karşısına 2023 hedefleri ile çıkmıştık. Birileri bu programımızı duyunca, kendi akıllarınca bize dudak bükmüştü. Hamdolsun geceli gündüzlü bir çalışmayla nice badireleri atlatarak hedeflerimizi adım adım hayata geçirdik. Yıllar yılları kovaladı ve 2023'ü de bitirdik." diye konuştu.